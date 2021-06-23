На Олімпіаді в Токіо ввели заборону на алкоголь

Оргкомітет Олімпійських ігор у Токіо заявив, що вживання алкогольних напоїв в місцях проведення ігор буде заборонено в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Для того, щоб не допустити поширення заражень, організаційний комітет прийняв рішення відмовитися від продажу і заборонити вживання алкоголю на змаганнях" , - цитують японські ЗМІ заяву глави оргкомітету Олімпійських і Паралімпійських ігор Сейко Хасімото.

Уточнюється, що алкоголь не буде продаватися на місці. Також не можна буде пронести алкоголь з собою.

Крім того, відповідно до рекомендацій по боротьбі з COVID-19 для власників квитків на Олімпіаду, людям з температурою тіла 37,5 ° C і вище буде заборонений вхід на змагання.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 23 липня. Змагання будуть проводитися до 8 серпня.

Згідно з останніми рішеннями ліміт глядачів на Олімпійських іграх буде встановлений на рівні "50% місткості об'єкта, максимум 10 тис. осіб".

У разі введення надзвичайного стану або інших першочергових заходів, спрямованих на запобігання зараженню, в будь-який час після 12 липня 2021 року, кількість глядачів на трибунах може бути скорочено.