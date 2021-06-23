Гороскоп на сьогодні 23 червня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні 23 червня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на середу, 23 червня 2021 року. Багатьом знакам зодіаку доведеться розв'язувати чужі проблеми, відкладаючи свої на потім, і ні на кого не розраховувати, повідомляє Сегодня.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Якщо розглядати ситуацію з іншого ракурсу, ви обов'язково знайдете вихід навіть із глухого кута. Відчуваєте, що вже не в силах боротися з опонентами, тоді очолить їх. А ось своїх прихильників не підведіть – люди вам вірять, а це дорого коштує.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Будьте готові до того, що від вас буде потрібно прийняття відповідального рішення. Мисліть більш глобально, а от всякі несуттєві дрібниці можна додумати пізніше і на ходу. Ви можете почути думку компетентних людей, а вчинити в результаті по-своєму.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Це буде суперечливий день. Вас можуть кинути напризволяще люди, яким ви довіряли. А ось ваші опоненти, навпаки, підкажуть нестандартне рішення проблеми і стануть союзниками. Від начальства корисно триматися подалі – ви не в кращій формі.

Рак (23 червня – 22 липня)

Якщо ви проявите терпіння, то всі справи, що вимагають уваги і нервів, завершаться благополучно. Вам можуть допомогти старі зв'язки, а тому не спалюйте мости. Намагайтеся не проявляти сьогодні егоїзму, думайте не тільки про себе, а й про близьких людей.

Лев (23 липня – 21 серпня)

На вас чекають випробування, які будуть вам під силу. Але при цьому вам ні на кого буде розраховувати. Близькі люди, самі того не усвідомлюючи, можуть вас підвести. У цей день добре підбити підсумки попереднього періоду і розрахуватися зі старими боргами.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Вас потягне в минуле і захочеться легкої ностальгії. Але будьте обережні, щоб воно вас не засмоктало і не ввело в стан депресії. Краще пошукайте там ключ до розгадки проблеми, що не дає вам спокою останнім часом. Побережіть нерви.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У цей день очікуються каверзи, тож не довіряйте сумнівним особам. Ваш гаманець і репутація від цього тільки виграють. Якщо ви хочете оновлення в житті, перш ніж щось купувати, займіться звільненням від непотрібних речей і думок.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Через свою емоційність і зайву балакучість ви можете піддати ризику не тільки себе, але і близьку вам людину. Недалекі поїздки в цей день будуть вдалими. А ось тяжкості носити не варто – побережіть хребет і не перевантажуйте його.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Щоб підвищити свою самооцінку, вам важливо сподобатися, перш за все, собі – а далі все піде як по накатаній. Тож приділіть увагу власному іміджу, не забувши про шопінг. Далекосяжні плани краще відкласти на інший день.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Постарайтеся зайняти вичікувальну позицію, а ось комусь щось доводити не має сенсу – вас не почують. Мудрість дня – не у відстоюванні власної думки, а в накопиченні знань і сил на майбутнє. Вільний час присвятіть творчості.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

День сповнений спокус. Чи зможете ви їм протистояти або попливете за течією – вирішувати вам. Але майте на увазі, що наслідки можуть бути зовсім непередбачуваними. Доля ніби перевіряє вас на силу волі і витримку.

Риби (20 лютого – 20 березня)

На вас чекає звичайний трудовий день із безліччю завдань, які ні на кого буде перекласти. Розраховуйте на власні сили, проте і гонорар не доведеться ні з ким ділити. Якщо не хочете відповідати за чужі помилки, тримайте язик за зубами.

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