Гороскоп на сьогодні 23 червня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на середу, 23 червня 2021 року. Багатьом знакам зодіаку доведеться розв'язувати чужі проблеми, відкладаючи свої на потім, і ні на кого не розраховувати, повідомляє Сегодня.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Якщо розглядати ситуацію з іншого ракурсу, ви обов'язково знайдете вихід навіть із глухого кута. Відчуваєте, що вже не в силах боротися з опонентами, тоді очолить їх. А ось своїх прихильників не підведіть – люди вам вірять, а це дорого коштує.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Будьте готові до того, що від вас буде потрібно прийняття відповідального рішення. Мисліть більш глобально, а от всякі несуттєві дрібниці можна додумати пізніше і на ходу. Ви можете почути думку компетентних людей, а вчинити в результаті по-своєму.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Це буде суперечливий день. Вас можуть кинути напризволяще люди, яким ви довіряли. А ось ваші опоненти, навпаки, підкажуть нестандартне рішення проблеми і стануть союзниками. Від начальства корисно триматися подалі – ви не в кращій формі.

Рак (23 червня – 22 липня)

Якщо ви проявите терпіння, то всі справи, що вимагають уваги і нервів, завершаться благополучно. Вам можуть допомогти старі зв'язки, а тому не спалюйте мости. Намагайтеся не проявляти сьогодні егоїзму, думайте не тільки про себе, а й про близьких людей.

Лев (23 липня – 21 серпня)

На вас чекають випробування, які будуть вам під силу. Але при цьому вам ні на кого буде розраховувати. Близькі люди, самі того не усвідомлюючи, можуть вас підвести. У цей день добре підбити підсумки попереднього періоду і розрахуватися зі старими боргами.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Вас потягне в минуле і захочеться легкої ностальгії. Але будьте обережні, щоб воно вас не засмоктало і не ввело в стан депресії. Краще пошукайте там ключ до розгадки проблеми, що не дає вам спокою останнім часом. Побережіть нерви.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У цей день очікуються каверзи, тож не довіряйте сумнівним особам. Ваш гаманець і репутація від цього тільки виграють. Якщо ви хочете оновлення в житті, перш ніж щось купувати, займіться звільненням від непотрібних речей і думок.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Через свою емоційність і зайву балакучість ви можете піддати ризику не тільки себе, але і близьку вам людину. Недалекі поїздки в цей день будуть вдалими. А ось тяжкості носити не варто – побережіть хребет і не перевантажуйте його.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Щоб підвищити свою самооцінку, вам важливо сподобатися, перш за все, собі – а далі все піде як по накатаній. Тож приділіть увагу власному іміджу, не забувши про шопінг. Далекосяжні плани краще відкласти на інший день.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Постарайтеся зайняти вичікувальну позицію, а ось комусь щось доводити не має сенсу – вас не почують. Мудрість дня – не у відстоюванні власної думки, а в накопиченні знань і сил на майбутнє. Вільний час присвятіть творчості.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

День сповнений спокус. Чи зможете ви їм протистояти або попливете за течією – вирішувати вам. Але майте на увазі, що наслідки можуть бути зовсім непередбачуваними. Доля ніби перевіряє вас на силу волі і витримку.

Риби (20 лютого – 20 березня)

На вас чекає звичайний трудовий день із безліччю завдань, які ні на кого буде перекласти. Розраховуйте на власні сили, проте і гонорар не доведеться ні з ким ділити. Якщо не хочете відповідати за чужі помилки, тримайте язик за зубами.