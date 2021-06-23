Наймодніші гумові шльопанці 2021 року
Гумові шльопанці – найзручніше літнє взуття, саме тому популярні дизайнери цьогоріч додали їх у свої колекції. Шльопанці стали повсякденним доповненням трендового образу, тепер їх можна носити не лише на пляж, повідомляє Обозреватель.
Таке взуття – оптимальний варіант для дуже спекотного літа, а особливо під час відпочинку поблизу водойм. Гумові сланці з анатомічною формою підошви одягають ікони стилю. Стриману широку модель взуття можна комбінувати з багатьома образами та не боятися носити зі шкарпетками. Самі трендові моделі сланців у 2021 році дивіться далі в матеріалі.
Для романтичних і ніжних образів слід обирати сланці з прозорими вставками нейтрального відтінку.
Фліп-флопи в тренді вже не перший рік. Модниці у 2021 році обирають більш об'ємні в'єтнамки на високій підошві.
Шльопанці з квадратним носком досі на піку популярності. Цьогоріч дизайнери доповнили взуття різноманітним плетінням.
Взуття на платформі пасуватиме до вишуканих літніх суконь максі. Це зручна альтернатива звичним човникам, які дівчата одягають під плаття.