Наймодніші гумові шльопанці 2021 року

Гумові шльопанці – найзручніше літнє взуття, саме тому популярні дизайнери цьогоріч додали їх у свої колекції. Шльопанці стали повсякденним доповненням трендового образу, тепер їх можна носити не лише на пляж, повідомляє Обозреватель.

Таке взуття – оптимальний варіант для дуже спекотного літа, а особливо під час відпочинку поблизу водойм. Гумові сланці з анатомічною формою підошви одягають ікони стилю. Стриману широку модель взуття можна комбінувати з багатьома образами та не боятися носити зі шкарпетками. Самі трендові моделі сланців у 2021 році дивіться далі в матеріалі.

Нову модель гумових сланців полюбили усі.

Для романтичних і ніжних образів слід обирати сланці з прозорими вставками нейтрального відтінку.

Сланці з прозорими вставками підкреслюють витонченість ніжок.

Фліп-флопи в тренді вже не перший рік. Модниці у 2021 році обирають більш об'ємні в'єтнамки на високій підошві.

В'єтнамки з широкими лямками в тренді у 2021 році.

Шльопанці з квадратним носком досі на піку популярності. Цьогоріч дизайнери доповнили взуття різноманітним плетінням.

Шльопанці з плетінням ультрамодні в цьому сезоні.

Взуття на платформі пасуватиме до вишуканих літніх суконь максі. Це зручна альтернатива звичним човникам, які дівчата одягають під плаття.