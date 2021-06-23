В Україну прибула президент Грузії (фото)

У середу, 23 червня, в Україні з офіційним візитом прибула президент Грузії. Саломе Зурабішвілі приземлилася в Києві, написав у Facebook український дипломат, заступник голови Міністерства закордонних справ Василь Бондар, повідомляє Обозреватель.

"Президент Грузії пані Саломе Зурабішвілі розпочала свій офіційний візит в Україну", – підписав Бондар знімки.

Фото: Василь Бондар / Facebook

В рамках візиту Зурабішвілі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч глав держав пройде віч-на-віч, а також в розширеному складі. На 12:40 середи запланований вихід Зурабішвілі та Зеленського до преси в Маріїнському палаці.

Крім того, президент Грузії поговорить з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і спікером Верховної ради Дмитром Разумковим.

Фото: Василь Бондар / Facebook

Зурабішвілі очолила Грузію у 2018 році шляхом демократичних виборів. Вона стала першою жінкою-головнокомандувачем в історії країни. Перша їхня зустріч із Зеленським пройшла в травні 2019 року на інавгурації новообраного гаранта України.