Конгресмени закликають негайно дати Україні летальну зброю

Американські конгресмени від Республіканської партії Майк Роджерс і Майкл Мак-Кол у вівторок, 22 червня, звернулися до Білого дому з вимогою направити Україні військову допомогу у вигляді летального озброєння, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в пресслужбі комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США.

"США не повинні чекати, поки Кремль перетне ще більше "територіальних червоних ліній" в Україні, перш ніж направити додаткову військову допомогу Києву. Замість цього адміністрація повинна направити цю допомогу у вигляді летальних озброєнь негайно" , - заявили члени Конгресу.

На їхню думку, такий крок Вашингтона стримає подальшу агресію з боку Москви.

Також Роджерс і Маккол згадали рішення адміністрації США вивести кораблі з Чорного моря, відмова вводити санкції проти оператора проєкту Північний потік-2 і перенесення зустрічі американського лідера Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським через "безрезультатний саміт" США - РФ.