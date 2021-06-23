У вбивстві саудитського журналіста Хашоггі з'явився "американський слід"

Учасники вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі проходили військовий вишкіл в американській компанії Tier 1, повідомляє УНИАН.

За даними газети The New York Times (NYT), підготовку проходили четверо підданих Саудівської Аравії. Вона "по суті була оборонною" і включала навчання безпечній стрільбі, реагування на напад, методи стеження і ближнього бою.

NYT зазначає, що немає свідчень того, що американські чиновники або представники компанії знали про причетність «даних саудівців до репресій». Разом з тим газета звертає увагу, що навчання проходило, коли підрозділ, «відповідальний за вбивство» журналіста, почав кампанію з «придушення інакомислення».

Держдеп видав дозвіл Tier 1 на військовий вишкіл Саудівської королівської гвардії у 2014 році. Вона проводилася як мінімум протягом першого року президентства Дональда Трампа. Виконавчий директор Cerberus Capital Management повідомив, що навчання представників Саудівської Аравії «не стосується їх подальших злодіянь», передає kommersant.

Вбивство журналіста Джамаля Хашоггі

Джамаль Хашоггі зник у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі в жовтні 2018 року.

ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії стверджує, що його вбили під час бійки.

На початку 2021 року Національна розвідка США опублікувала доповідь, в якій говориться, що викрадення і вбивство журналіста Хашоггі схвалив особисто Мухаммед бен Сальман.