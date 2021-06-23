SpaceX хоче покрити всю планету Інтернетом Starlink до вересня

SpaceX хоче покрити всю планету Інтернетом Starlink до вересня

Компанія SpaceX має намір до вересня покрити всю планету доступом до супутникового інтернету Starlink, повідомляє УНИАН.

"Ми успішно підготували 1800 супутників, і як тільки всі ці супутники досягнуть своєї робочої орбіти, ми отримаємо постійне глобальне покриття, тому це має відбутися ближче до вересня", - заявила президент компанії SpaceX Гвен Шотвелл

Після запуску всіх 12 тисяч супутників вартістю 10 мільярдів доларів, необхідно буде отримати дозвіл на використання у всіх країнах світу.

Супутниковий інтернет Starlink повинен з'явитися в Україні у 2022 році. А вже в цьому році він повинен дістатися до континентальної Європи.

Користувачеві Starlink необхідно буде заплатити $99 за комплект з антени і маршрутизатора. Загальна ціна користування Starlink складе $499, а ще $99 потрібно буде платити щомісяця.

SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримки і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

Компанія постійно нарощує угруповання своїх супутників на орбіті.

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