SpaceX хоче покрити всю планету Інтернетом Starlink до вересня

Компанія SpaceX має намір до вересня покрити всю планету доступом до супутникового інтернету Starlink, повідомляє УНИАН.

"Ми успішно підготували 1800 супутників, і як тільки всі ці супутники досягнуть своєї робочої орбіти, ми отримаємо постійне глобальне покриття, тому це має відбутися ближче до вересня" , - заявила президент компанії SpaceX Гвен Шотвелл

Після запуску всіх 12 тисяч супутників вартістю 10 мільярдів доларів, необхідно буде отримати дозвіл на використання у всіх країнах світу.

Супутниковий інтернет Starlink повинен з'явитися в Україні у 2022 році. А вже в цьому році він повинен дістатися до континентальної Європи.

Користувачеві Starlink необхідно буде заплатити $99 за комплект з антени і маршрутизатора. Загальна ціна користування Starlink складе $499, а ще $99 потрібно буде платити щомісяця.

SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримки і швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

Компанія постійно нарощує угруповання своїх супутників на орбіті.