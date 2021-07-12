Вчені розкрили зв'язок між стресом і небезпечним захворюванням

Австралійські вчені розкрили зв'язок між хронічним стресом і хворобою Альцгеймера, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з отриманими даними, хронічний стрес може впливати на багато біологічні шляхи в організмі. На думку вчених, існує тісний зв'язок між впливом даного виду стресу і шляхами, що впливають на реакцію організму на такий стрес. Вчені виявили, що генетичні варіації всередині цих шляхів можуть впливати на поведінку імунної системи мозку, викликаючи дисфункціональні реакції. В кінцевому підсумку це може призвести до порушення нормальних процесів в мозку, що підвищує ймовірність подальшої нейродегенерации і, як наслідок, деменції. Результати свого дослідження вони опублікували в журналі Biological Reviews.

Дослідники змогли описати механізми того, як чинники хронічного стресу впливають на що відбуваються в головному мозку процеси, що є причиною запалення і нейродегенерации. Дане відкриття може посприяти виробленню нових рекомендацій щодо приймання препаратів для контролю за рівнем стресу, що має допомогти знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Раніше вчені з'ясували, що сильний стрес може привести до синдрому розбитого серця. Експерти вважають, що дві молекули, що виникають при високому рівні стресу, причетні до розвитку синдрому розбитого серця - який так само відомий як кардіоміопатія такоцубо.