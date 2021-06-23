ВООЗ дала рекомендації з подорожей

Представник Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що людям, які хочуть вирушити в подорож, необхідно ретельно зважити, наскільки це їм необхідно, повідомляє Лента.Ру.

"Подорожі та масові заходи можуть збільшити ризик зараження і поширення COVID-19. Від вашого рішення залежить закінчення цієї пандемії" , - підкреслили в ВООЗ.

Якщо людина все ж таки зважиться на поїздку, то їй треба дотримуватися всіх необхідних заходів обережності.

В організації зазначили, що ризики зараження зростають в літній період: більше скупчення людей і масових заходів, підвищується мобільність населення, проходять великі фестивалі та спортивні заходи. Через це особливо важливо частіше мити руки, дотримуватися фізичної дистанції і носити маски. Крім того, потрібно по можливості уникати зустрічей в приміщеннях і багатолюдних місцях.