В ООН заявили про небувалу небезпеку застосування ядерної зброї

Небезпека використання ядерної зброї знаходиться на небувало високому за останні десятиліття рівні. Про це заявила заступниця генсека ООН, високий представник з роззброєння Ідзумі Накаміцу, повідомляє DW.

"Ризик використання ядерної зброї в результаті навмисних дій, дій або через прорахунок є найвищим з часів холодної війни", – підкреслила вона.

Накаміцу також зазначила, що режим контролю над озброєннями "продовжує руйнуватися".

Контроль за ядерними озброєннями став однією з тем на зустрічі президента РФ Володимира Путіна й американського глави держави Джо Байдена в Женеві 16 червня. У спільній заяві вони наголосили, що "навіть в періоди напруженості здатні до прогресу в досягненні спільної мети передбачуваності в стратегічній сфері, зменшуючи ризик збройних конфліктів і загрозу ядерної війни".

Разом з тим у доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), опублікованому 14 червня, відзначається, що близько 2000 ядерних боєголовок у світі знаходяться в стані підвищеної боєготовності. І більшість з них належать Москві й Вашингтону. На них же припадає понад 90 відсотків запасів ядерної зброї на планеті. Обидві країни надають все більше значення ядерній зброї у своїх стратегіях національної безпеки, вказують укладачі доповіді.