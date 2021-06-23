Літаки ВПС США вилетіли з чужого авіаносця вперше з часів Другої світової

Військові літаки США вилетіли з іноземного авіаносця вперше з часів Другої світової війни, посилаючись на міжнародні ЗМІ, повідомляє Лента.Ру.

Бойові вильоти зробили винищувачі F-35B, вони піднялися в повітря з британського авіаносця Queen Elizabeth. Американські літаки завдали ударів по позиціях бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" на Близькому Сході – конкретний регіон, де це сталося, не називають. В операції також були залучені британські літаки.

Всього на Queen Elizabeth знаходиться 18 американських і британських винищувачів.

За даними ЗМІ, в останній раз американські військові судна підіймалися в повітря з чужого авіаносця в 1943 році.

4 червня безпілотник MQ-25 Stingray вперше в історії провів повітряне дозаправлення винищувача F/A-18F Super Hornet Військово-морських сил США. В повітрі безпілотник знаходився близько 4,5 години. Літак отримав приблизно 150 кг палива.