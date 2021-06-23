У Кирилівці сталася НС з прогулянковим катером

У селищі Кирилівка кілька годин тривала операція з порятунку пасажирів катера, який поламався під час прогулянки, повідомляє Вести.

Відзначається, що катер "Ластівка" з чотирнадцятьма туристами, серед яких троє дітей, в результаті технічної несправності заглох в Утлюкському лимані. Ліквідувати несправність самостійно команді не вдалося. Через негоду виникла загроза винесення некерованого судна у відкрите Азовське море.

Рятувальна операція, в якій взяли участь бійці ГСЧС і співробітники поліції, тривала кілька годин і завершилася до 21:00.

За допомогою спецтехніки і гідроциклів прогулянкове судно вдалося прибуксувати до берега. Пасажири не постраждали.