У Кирилівці сталася НС з прогулянковим катером
У селищі Кирилівка кілька годин тривала операція з порятунку пасажирів катера, який поламався під час прогулянки, повідомляє Вести.
Відзначається, що катер "Ластівка" з чотирнадцятьма туристами, серед яких троє дітей, в результаті технічної несправності заглох в Утлюкському лимані. Ліквідувати несправність самостійно команді не вдалося. Через негоду виникла загроза винесення некерованого судна у відкрите Азовське море.
Рятувальна операція, в якій взяли участь бійці ГСЧС і співробітники поліції, тривала кілька годин і завершилася до 21:00.
За допомогою спецтехніки і гідроциклів прогулянкове судно вдалося прибуксувати до берега. Пасажири не постраждали.