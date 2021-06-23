У Закарпатській області відкриють пункти масової вакцинації

У найближчі вихідні 26-27 червня в Закарпатській області працюватимуть чотири додаткових центри масової вакцинації від COVID-19, повідомляє Новое время.

Центри запрацюють в Мукачево, Виноградові, Тячеві та Хусті.

Центри вакцинації працюватимуть за такими адресами:

Мукачево, вул. Ш Августина, 21 (сесійний зал Мукачівської райради);

Хуст, вул. Карпатської Січі, 21 (сесійний зал Хустської райради);

Виноградов, пл. Миру, 3 (Виноградівський міський будинок культури);

Тячів, вул. Незалежності, 30 (сесійний зал Тячівської районної ради).

В інших містах, колишніх райцентрах, продовжать свою роботу пункти щеплень на базі амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Отримати першу дозу щеплення зможуть не тільки ті, хто записався в листі очікування через додаток "Дія", а всі бажаючі.