Таїландський Пхукет відкриється для вакцинованих туристів

Уряд Таїланду дозволив вакцинованим проти коронавірусу туристам, які прибувають на острів Пхукет з 1 липня, не йти на обов'язкову самоізоляцію, посилаючись на CNA, повідомляє Укрiнформ.

Відзначається, що це перший крок влади, яка прагне реанімувати економіку країни, що постраждала в результаті пандемії.

Раніше Таїланд ввів суворі обмеження для туристів, щоб зупинити поширення хвороби COVID-19, але це призвело до найгірших показників економічного зростання в країні з часів фінансової кризи 1997 року.

Таїланд був закритий для туристів понад рік через введені обмеження на поїздки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У березні уряд Таїланду дозволив вакцинованим туристам не проходити двотижневу ізоляцію, але після того, як у квітні країну охопила третя хвиля пандемії, ця вимога повернулася.