Часті помилки в питво кави, які провокують набір ваги

, повідомляє WomanEL.

Дослідження показали, що регулярне вживання потрібної кількості кави має потенційну користь для здоров'я. Він містить антиоксиданти та інші активні речовини, які можуть зменшити внутрішнє запалення і захистити від хвороб.

Вживання кави також може допомогти знизити ризик хвороби Паркінсона, захистити печінку, зміцнити ДНК і знизити ризик раку товстої кишки.

Чому ваш кава шкідлива для фігури

Одна з цих потенційних помилок - це те, яке молоко ви використовуєте. Якщо ви п'єте латте з цільного молока, спробуйте знежирене молоко. Швидше за все, ваша чашка корисного кофеїну матиме такий же вершковий смак (90 калорій) в порівнянні з цілісним молоком, яке містить приблизно 150 калорій на порцію. Якщо ви дійсно хочете заощадити на калоріях, спробуйте немолочну альтернативу. Наприклад, мигдальне молоко, яке містить приблизно 40 калорій на порцію.

Перетворювати кави в десерт теж не можна

Зрозуміло, що ви захочете перетворити свою каву в солодке частування, з огляду на всі доступні привабливі начинки. Але додавати ароматні сиропи, збиті вершки і підсолоджувачі дуже шкідливо. Простий чорна кава має незначну кількість калорій. А кава з добавками може перевищити 500 калорій. Будь-яка користь для здоров'я буде зіпсована доданим жиром, цукром і калоріями.

Регулярне вживання цукру в каві може посилити запалення, привести до утворення карієсу, а також змусити вас набрати зайву вагу, якщо ви не будете обережні. Штучні підсолоджувачі краще, але можуть викликати інші проблеми.