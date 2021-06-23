Помер легендарний український футболіст Ярослав Думанський

Івано-Франківська обласна асоціація футболу повідомила про смерть колишнього футболіста Карпат і Динамо Ярослава Думанського. Йому був 61 рік, повідомляє 24 Канал.

Джерело:

ІФФФ

Причина смерті легендарного українського футболіста не повідомляється.

Хто такий Ярослав Думанський?