В Україні немає можливості виявляти штам "Дельта Плюс"

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що українські лабораторії не мають технічних можливостей виявляти новий дельта-штам коронавірусу, який активно поширюється по світу, повідомляє Слово і діло.

"В Україні поки що немає технічної можливості самостійно виявляти індійський штам. Нещодавно МОЗ направило в лондонську лабораторію 500 зразків з різних регіонів. Також ми очікуємо від ВООЗ нові тест-системи, здатні відразу визначати штам Дельта", - написав він.

Радуцький також зазначив, що штам швидко поширюється по світу - його виявили в 92 країнах. До того ж, він не реагує на вакцину - 96% випадків зараження дельта-штамом в Великобританії відбулися з вакцинованими.