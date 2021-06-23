Audi відмовиться від виробництва бензинових автомобілів

Німецький автовиробник Audi планує повністю відмовитися від виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) до 2033 року і розраховує досягти нульових викидів вуглекислого газу не пізніше 2050 року, говориться в заяві компанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Завдяки нашому інноваційного потенціалу ми пропонуємо клієнтам екологічно чисті варіанти мобільності. Я вірю в успіх технологій та інновацій" , - цитується в заяві генеральний директор Audi Маркус Дюсманн.

При цьому Дюсманн уточнив, що точні терміни припинення виробництва автомобілів з ДВС в кінцевому підсумку будуть визначені клієнтами і законодавством.

Згідно з повідомленням, з 2026 року Audi планує випускати на світовий ринок лише автомобілі з електродвигунами - більше 20 моделей електромобілів. Вказується, що компанія представить останній у своїй історії автомобіль, оснащений ДВЗ, через чотири роки, який буде проводитися до 2032 року.

Крім того, зазначається, що Audi буде продовжувати удосконалювати автомобілі з ДВЗ аж до їх остаточного зняття з виробництва.

"Останній двигун внутрішнього згоряння Audi буде найкращим з усіх, що ми коли-небудь створювали", - уклав Дюсманн.

Audi прагне перейти на повністю електричну лінійку автомобілів раніше своїх основних конкурентів BMW і Mercedes-Benz. BMW очікує, що до 2030 року половина її продажів буде припадати на повністю електричні моделі. Mercedes-Benz ще не оголосила дату, коли вона буде робити тільки електромобілі.