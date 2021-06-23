В Україні запрацює реєстр кваліфікацій

В Україні запрацює електронний ресурс, який стане інформаційною платформою для майбутніх кваліфікаційних центрів, які присвоюватимуть кваліфікації на базі самоосвіти, повідомляє ЛігаБізнес.

Також за допомогою Реєстру роботодавці у відкритому доступі зможуть перевіряти достовірність документів про наявність кваліфікації працівників.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв внесену Міністерством освіти і науки України постанову «Про затвердження Положення про Реєстр кваліфікацій», розроблену Національним агентством кваліфікацій.

Кваліфікаційні центри будуть здійснювати оцінювання результатів навчання осіб, здобутих шляхом неформального навчання чи інформальної освіти, присвоюватимуть професійні кваліфікації та визнаватимуть професійні кваліфікації, здобуті в інших країнах.

Як зазначає Голова Нацагентства кваліфікацій Юрій Баланюк, на першому етапі Реєстр міститиме інформацію про акредитовані кваліфікаційні центри, документи, що підтверджують присвоєння кваліфікації конкретній людині, перелік професійних стандартів, заявки на їх розроблення, облік експертів з акредитації кваліфікаційних центрів та інформацію про кваліфікації.

"HR департаментам більше не потрібно буде шукати на різних ресурсах, зазвичай паперових, інформацію про список кваліфікацій, необхідні компетентності працівників чи наявність професійного стандарту. Усе це можна буде отримати на єдиному ресурсі" , - зауважив Юрій Баланюк.

Юрій Баланюк також наголошує, що Реєстр кваліфікацій стане головною інформаційною платформою для кваліфікаційних центрів.

"Кожен хто захоче підтвердити свою кваліфікацію, конвертувати свої вміння, навички і компетентності у сертифікат про присвоєння кваліфікації і мати можливість офіційно працевлаштуватися, зайде на сайт Реєстру, і отримає інформацію, де є кваліфікаційні центри, яка вартість присвоєння кваліфікації, що потрібно знати та вміти для тієї чи іншої професійної кваліфікації" , - зазначає Юрій Баланюк.

У Національному агентстві кваліфікацій також зазначають, що наприкінці 2020 року Реєстр кваліфікацій запущено в Beta-версії і наразі він готовий для повноцінної роботи.