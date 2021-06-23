НБУ визнав повільні темпи відновлення економіки України

Економіка України після кризи, викликаної пандемією коронавірусу, відновлюється повільніше, ніж очікувалося. За оперативною оцінкою, ВВП в I кварталі 2021 року знизився на 2% в річному вимірі, повідомляє Дiлова Столиця.

Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність, опублікованому на офіційному сайті Національного банку України.

Зазначається, що такий результат "дещо контрастує з високими темпами відновлення споживчого попиту і сприятливою ситуацією для більшості ключових секторів економіки".

"Негативно на зміну ВВП впливали зниження фізичних обсягів експорту товарів, стрімке відновлення імпорту і мляві інвестиції. Додатковим фактором скорочення стали карантинні обмеження" , — зазначається у звіті держрегулятора.

За даними Нацбанку, як і в інших країнах, приріст ВВП у річному вимірі в II кварталі буде значним завдяки ефекту низької бази порівняння минулого року. Водночас фундаментально ситуація також поліпшується — стрімко зростає приватне споживання, а умови торгівлі для основних експортних галузей дуже сприятливі.

Згідно зі звітом, ризик запровадження нового карантину в разі зростання захворюваності на COVID-19 зберігається. Вакцинація наразі відбувається повільно — на середину червня хоча б одну дозу вакцини в Україні отримали лише 4% населення.