Нацбанк відкликав ліцензії шести фінансових компаній

Національний банк України (НБУ) відкликав усі ліцензії на ведення фінансової діяльності у шести компаній. Причиною стала відмова фінансових компаній від проведення позапланових перевірок – співробітників НБУ не допускали до документів, а представники самих компаній зникали в перший день перевірки, повідомляє Сьогодні.

Ліцензій позбулися ФК "Анессі", ФК "Стройінвестконсалт-21", КУ "Приват Інвестгруп", ФК "Основафінанс", "Мантор", ФК "Фінанс інновація". Вони більше не можуть укладати нові договори з клієнтами, але повинні виконати зобов'язання за старими договорами.

"За результатами перевірок встановлено і зафіксовано факт відмови в проведенні перевірки, оскільки уповноважені особи Національного банку не були допущені до здійснення перевірки і/або особа, уповноважена представляти інтереси фінансової компанії, була відсутня протягом першого дня перевірки" , – повідомили в НБУ.

Регулятор уточнив, що такі дії небанківських фінустанов, за законом, є підставою для позбавлення ліцензій.