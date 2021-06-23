Веселі єноти: підбірка 10 кумедних відео з нахабними тваринами
Ми знаємо, що вам подобається дивитися відео про єнотів. Нахабства цих милих тварин немає меж, але їм все прощають - адже вони дуже симпатичні, повідомляє 24 Канал.
Багато хто тримає єнотів будинку. Ці улюбленці викликають море позитивних емоцій, хоча і вимагають чималої догляду і терпіння. Єноти часто обманюють котів, миють різні цінні предмети і пхають свого носа в кожну щілину. Подивіться на кумедні відео з цими тваринами.
- Кумедні вчинки єнотів
- Єноти "троля" котів
- Єнот ловить раків
Кожен домашній улюбленець - унікальний, і кожному потрібно особливе харчування.
- Як живе домашній єнот
- Кумедні єноти
- Єнот миє посуд
- Ще порція забавних тварин
- Єнот-полоскун зустрічає гостей
- Єнот-помічник
- Єнот миє солодку вату