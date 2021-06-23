Веселі єноти: підбірка 10 кумедних відео з нахабними тваринами

Веселі єноти: підбірка 10 кумедних відео з нахабними тваринами

Ми знаємо, що вам подобається дивитися відео про єнотів. Нахабства цих милих тварин немає меж, але їм все прощають - адже вони дуже симпатичні, повідомляє 24 Канал.

Багато хто тримає єнотів будинку. Ці улюбленці викликають море позитивних емоцій, хоча і вимагають чималої догляду і терпіння. Єноти часто обманюють котів, миють різні цінні предмети і пхають свого носа в кожну щілину. Подивіться на кумедні відео з цими тваринами.

  1. Кумедні вчинки єнотів
  1. Єноти "троля" котів

  1. Єнот ловить раків

Кожен домашній улюбленець - унікальний, і кожному потрібно особливе харчування.

  1. Як живе домашній єнот
  1. Кумедні єноти
  1. Єнот миє посуд
  1. Ще порція забавних тварин
  1. Єнот-полоскун зустрічає гостей
  1. Єнот-помічник
  1. Єнот миє солодку вату

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