Веселі єноти: підбірка 10 кумедних відео з нахабними тваринами

Ми знаємо, що вам подобається дивитися відео про єнотів. Нахабства цих милих тварин немає меж, але їм все прощають - адже вони дуже симпатичні, повідомляє 24 Канал.

Багато хто тримає єнотів будинку. Ці улюбленці викликають море позитивних емоцій, хоча і вимагають чималої догляду і терпіння. Єноти часто обманюють котів, миють різні цінні предмети і пхають свого носа в кожну щілину. Подивіться на кумедні відео з цими тваринами.

Кумедні вчинки єнотів

Єноти "троля" котів

Єнот ловить раків

Кожен домашній улюбленець - унікальний, і кожному потрібно особливе харчування.

Як живе домашній єнот

Кумедні єноти

Єнот миє посуд

Ще порція забавних тварин

Єнот-полоскун зустрічає гостей

Єнот-помічник