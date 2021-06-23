За добу понад 31 тис. українців завершили вакцинацію

За минулу добу, 22 червня, в Україні від коронавірусної інфекції вакциновані 53 786 осіб, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Одну дозу отримали 22 526 осіб, повністю імунізовані – 31 260.

Протягом доби працювали 412 мобільних бригад, 1 064 пункти вакцинації.

До листа очікування вакцинації записалися 725 976 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 755 139 осіб, з них отримали 1 дозу 1 755 137 осіб, повністю імунізовані й отримали 2 дози – 394 107 (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом виконано 2 149 244 щеплень.