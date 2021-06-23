Стало відомо, коли "пилова буря" покине столицю

Ситуація з "пиловою бурею", яку спостерігали у Києві 22 червня, покращиться до середини ночі 24 червня, проте залишкові явища переміщення пилових частинок можуть спостерігатися ще деякий час, повідомляє Украинская правда.

"22 червня у Києві зафіксовано погіршення метеорологічної видимості. Дана ситуація не несе загрози життю і здоров’ю громадян. Ситуація покращиться до середини ночі, проте залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякий час", - мовиться в повідомленні.