Патрулі НАТО 8 раз за тиждень супроводжували літаки РФ

За минулий тиждень, 14-20 червня, винищувачі повітряної поліції НАТО вісім разів підіймалися в повітря для супроводу понад 20 російських військових літаків, які летіли в міжнародному повітряному просторі над Балтією. Про це, посилаючись на прес-службу Міноборони Литви, повідомляє Depo.ua.

Інциденти з російськими літаками відбулися 15 червня (тричі), 16 червня (двічі), 17 червня, 18 червня (двічі). При цьому 17 червня винищувачі НАТО підіймалися в повітря "у зв'язку з активізацією дій в Калінінградській області" , а не для супроводу.

У повідомленні наголошується, що військовим вдалося розпізнати такі російські літаки — А-50 (двічі), Су-27 (шість разів), Су-24 (чотири рази), Ту-160, Су-35 (шість разів), Ан-30 Ан-12, Су-34, Іл-22, Ан-26.

Під час всіх трьох компаній, які мали місце 15 червня, у російських літаків не було плану польоту, вони летіли з вимкненими транспондерами та підтримували зв'язок з Регіональним центром управління польотами (RSVC).

Розпізнані літаки летіли з Калінінградської області на "основну частину Росії" або у зворотному напрямку.

Як відомо, місія Балтійського повітряного патрулювання НАТО здійснюється з баз в Литві та Естонії.