Росія відповідальна за процвітання сусідніх країн – Путін

Президент Росії Володимир Путін зробив заяву про сусідні країни. Він бачить "відповідальність" Росії за їх процвітання, повідомляє РБК-Україна.

За словами Путіна, "турбулентність геополітичних процесів" у світі зростає, нібито триває "ерозія міжнародного права".

"Росія ніколи не забуває про відповідальність, яку вона несе за безпеку і процвітання сусідніх країн, з якими нас зближують нерозривні історичні, культурні, людські зв'язки", – заявив Путін.

Щобільше, президент Росії заявив про спроби у світі використовувати силу для "продавлювання своїх інтересів, зміцнення власної безпеки коштом безпеки інших" .