Росія відповідальна за процвітання сусідніх країн – Путін
Президент Росії Володимир Путін зробив заяву про сусідні країни. Він бачить "відповідальність" Росії за їх процвітання, повідомляє РБК-Україна.
За словами Путіна, "турбулентність геополітичних процесів" у світі зростає, нібито триває "ерозія міжнародного права".
"Росія ніколи не забуває про відповідальність, яку вона несе за безпеку і процвітання сусідніх країн, з якими нас зближують нерозривні історичні, культурні, людські зв'язки", – заявив Путін.
Щобільше, президент Росії заявив про спроби у світі використовувати силу для
"продавлювання своїх інтересів, зміцнення власної безпеки коштом безпеки інших".
Путін також заявив, що РФ нібито ніколи не диктує свою волю іншим країнам,
"на рівних готова брати участь у розв'язанні загальних проблем, сприяти деескалації регіональних конфліктів".