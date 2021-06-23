Тарифи на електроенергію: кому перерахують платіжки

В Україні з 1 липня будуть діяти нові тарифи на електроенергію. У результаті, ті українці, які споживають до 100 кВт*год, будуть платити менше, а тим, хто витрачає багато, ціни підвищать, повідомляє Обозреватель.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що бідних українців захищатимуть: ті, хто витрачає до 100 кВт*год на місяць, платитимуть менше.

Остаточний варіант введення нових тарифів досі не затверджено. Співрозмовники в уряді на умовах анонімності пояснюють: тариф розділять і він буде залежати від обсягів споживання.

За словами експерта у сфері ЖКГ Олега Попенка, кВт*год електроенергії з 1 липня може подорожчати з 1,68 до 2,5 грн. При цьому діяти така ціна буде для тих, хто споживає більше 500 кВт*год на місяць. Інший варіант – ціни піднімуть для всіх, хто витрачає більше 100 квт*год електроенергії. Остаточний проєкт Кабінет міністрів досі не презентував.

Подорожчання електроенергії уникнути не вдасться. Так, тільки на транспортування струму витрачають у середньому близько 1,51 грн за кВт*год. І з тарифом в 1,68 грн за кВт*год на генерацію електроенергії залишається всього 17 копійок. Цих грошей катастрофічно не вистачає: працювати доводиться в збиток.