Найсміливішими тренди літа 2021

Українська стилістка Катерина Полякова розповіла, що у 2021 році зі сміливих трендів на піку популярності штани з низькою посадкою, чоловіча білизна і спортивні окуляри. Також у моді знову в'єтнамки, повідомляє Обозреватель.

Тенденції зараз є на будь-який смак – і більш стримані мінімалістичні, і радикальні. Відповідний пост стилістка опублікувала на сторінці в Instagram.

Низька посадка

Якщо ви добре попрацювали над пресом, то вам гріх не спробувати цей тренд. У такий спосіб низька посадка знову повертається в моду.

Джерело: instagram.com/stylist.kate

Чоловіча білизна

Тренд, що випливає – чоловіча білизна, яка стирчить. Носіть його якраз із заниженою посадкою або спускайте штани.

Джерело: instagram.com/stylist.kate

Прозорість

Це більш жіночний тренд. Тут теж видніється білизна, але вже не чоловіча. Це може бути і ціла сукня, і тільки спідниця.

Джерело: instagram.com/stylist.kate

В'єтнамки

Тепер їх можна носити не тільки на пляж, а й у місті. На плоскій підошві або на невеликому каблуці – вибір за вами.

Джерело: instagram.com/stylist.kate

Спортивні окуляри

Окуляри за формою як маска – найпомітніший тренд у сонцезахисних окулярах. І носити їх потрібно не зі спортивним одягом, а з будь-яким.