П'ять областей не відповідають "зеленій" зоні – МОЗ

В Україні в п'яти регіонах деякі показники не відповідають нормам, встановленим для "зеленої" зони карантинних обмежень, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Цензор.НЕТ.

Охоплення тестуванням повинно бути більш ніж 300 на 100 тисяч жителів. Так, у Кіровоградській області цей показник становить 297 на 100 тисяч, а в Київській – 287. Дані вказані за попередню добу, 22 червня.

Крім того, в Києві рівень захворюваності перевищує показник менш як 75 на 100 тисяч населення. Він становить 85.

Крім того, коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування перевищує встановлену норму в 4%, в Київській (4,7%), Сумській (4,8%) і Черкаській (5,1%) областях.

Однак вся країна, станом на 22 червня, знаходиться в "зеленій" зоні карантину.