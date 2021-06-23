На морських курортах України очікується тепла погода

Температура повітря на півдні України на поточному тижні за прогнозом залишиться на рівні +29...+31 °С, вночі до +25 °С, повідомляє ЛигаБизнес.

Природа в останній декаді червня створила сприятливі метеоумови для морського відпочинку, хоча дощі час від часу все-таки пройдуть та грози прогримлять, але вони тільки нададуть свіжості повітрю та приб'ють пил. Крім того, нас знову чекають довгі вихідні - час, найбільш придатний для невеликого відпочинку або початку відпустки, щоб сповна насолодитися літньою погодою.

Індекс УФ-випромінювання в період з 23 червня буде високим, потрібно берегти шкіру та очі від зайвого впливу сонця. Найкраще захищає від сонячних променів темний, пофарбований натуральними пігментами одяг.

Цього тижня, 24 червня, можна буде спостерігати третій в 2021 році супермісяць. Краще всього повний місяць буде видно в Одесі, тому що там буде малохмарно.

У Карпатах максимальна температура досягне 26 градусів, але карпатські ліси будуть діяти на повітря як кондиціонер, особливої спеки відпочиваючі не відчують. Відомо, що ефект транспірації (рух і випаровування води через листя, стебла, квітки) одного дерева за рік можна порівняти з десятьма постійно працюючими кондиціонерами. Поки що Карпати з величезними масивами лісу залишаються кращим кліматичним курортом України.

Чорноморські курорти

У середу температура на курортах причорномор'я комфортна +25 °С, в наступні дні тижня температура повітря стане пляжною: +28...+31 °С. Буде переважно сонячно, лише місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Грибівка - найбільш сонячний курорт на цьому тижні. Максимальна температура вдень +30 °С. Ночі будуть по-літньому теплими +20...+23 °С. Вітер весь тиждень слабкий, тільки до понеділка очікується невелике посилення північно-західного вітру до 4 м/с. Температура морської води досягне 20 градусів.

Кароліно-Бугаз : денна температура в середньому +29 °С. Вологість повітря висока, до 92%, вітер слабкий до помірного. Температура моря біля Кароліно-Бугазу 19,5 градусів.

Рибаківка зустріне відпочиваючих курортною температурою +27...+29 °С. Весь тиждень буде переважно без опадів. Якщо і налетить заблукала дощова хмара, то дощ буде короткочасним.

Крим не так давно пережив повінь, але дощі тривають. В даний час інтенсивні дощі можуть пройти в Кримських горах. Температура повітря очікується на рівні +27 °С.

Курорти Азовського моря

Поточний тиждень на узбережжі Азовського моря буде досить хмарним. Температура повітря досягне позначки +28...+30 °С. Грози та дощі пройдуть місцями та носитимуть короткочасний характер. Температура води на узбережжі Азовського моря +23 °С.

У Бердянську вдень стовпчик термометра покаже максимально +29 °С. Хмари набігатимуть час від часу. Дощі пройдуть з п'ятниці по понеділок, в суботу може бути гроза.

У Генічеську вдень +30...+31 °С, вночі до +22 °С. З четверга по неділю буде хмарно, місцями пройдуть короткочасні дощі.

Курорти Карпат

На високогір'ї Карпат максимальна денна температура повітря буде у п'ятницю, +26 °С. У вихідні очікуються грози та сильний дощ, який знизить температуру до +17...+18 °С. Вночі у Карпатах прохолодно, + 12...+14 °С.

У Закарпатті на цьому тижні спекотно, вдень до +35 °С. Можуть пройти локальні дощі.

У Трускавці до п'ятниці температура повітря підніметься +34 °С, у суботу грозові дощі зменшать її до +24 °С. На початку наступного тижня температура підрасте до +27 °С.