В Україні скоротилося виробництво черешні, імпорт зростає

Торік в Україні було зібрано 63,6 тис. тонн черешні. Це на 7% поступається показникам за той самий період 2019 року. Більшість виробництва (96%) забезпечують домогосподарства. Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу, повідомляє UBR.

При цьому площі під садами майже не змінюються протягом останніх трьох років. Вони досягають близько 10 тис. га. Тому обсяги виробництва залежать від урожайності.

"Останні значні опади трохи зіпсували якість ранніх сортів черешні, що призвело до зменшення пропозиції і порівняно високими цінами" , - розповів аналітик УКАБ Світлана Литвин.

За її словами, залишається надія на більш пізні сорти, якщо погодні умови дозволять зібрати урожай черешні.

Що стосується минулого року, то зі зменшенням обсягів виробництва скоротилися продажі за кордон. При цьому більше ягоди почали купувати з-за кордону.

Торік Україна продала 0,7 тис. тонн черешні, що в 4 рази менше в порівнянні з 2019 роком. На імпорт припало 1,1 тис. тонн, або в 5 разів більше.

Більшість поставок української черешні відправили до Білорусі та Польщі. Одночасно найбільше продукції в Україну завезла Греція і Молдова.