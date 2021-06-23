Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про "вибухонебезпечну" ситуацію в Європі. Закріпилася тенденція до посилення військового протистояння між блоком і РФ.﻿ Про це він заявив на Московській конференції з міжнародної безпеки, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, НАТО відпрацьовує маршрути оперативного перекидання військ до кордонів Союзної держави Росії та Білорусі.

Він заявив про "вибухонебезпечну" ситуації в Європі, яка вимагає "прийняття рішень по її деескалації".