Мінцифри анонсувало відкриття найбільшого центру "Дія.Бізнес"

Національний проєкт з розвитку підприємництва "Дія.Бізнес" відкриє новий центр підтримки підприємців у Кривому Розі, повідомляє БiзнесЦензор.

Цей центр "Дія.Бізнес" буде найбільшим у країні: його площа складе 600 кв.м. Відкриття очікується восени 2021 року.

За словами заступниці міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан, Мінцифри створює єдину інфраструктуру центрів підтримки і підприємництва "Дія.Бізнес", що покривають усю країну і працюють за найвищими стандартами надання послуг та комунікації з підприємцями.