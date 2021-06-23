Пилок може сприяти поширенню COVID-19

Вчені Університету Нікосії (Кіпр) за допомогою комп'ютерної моделі встановили, що пилок рослин може сприяти поширенню SARS-CoV-2, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як модельне дерево була обрана верба. Вчені створили повну 3D-модель верби, яка викидає 10 тис. частинок пилку при слабкому вітрі (близько 4 км/год), а також вивчили, як повітряний потік взаємодіє з нечисленним (11 чоловік) і щодо численних (до 100 чоловік) скупченням людей .

"У разі високої концентрації пилкових зерен в повітрі або під час цвітіння навесні соціальна дистанція в 2 м не є заходом безпеки для людей на відкритому повітрі. Таким чином, органи державної влади повинні переглянути принципи соціального дистанціювання ", - йдеться в публікації.

Дослідження виходить з того, що повітряно-крапельна частка, яка містить коронавірус, можуть прилипати до пилкового зерна.

Відзначається, що раніше РНК вірус вже виявлялася на пилку, при цьому, наприклад, в США в період цвітіння рослин в ряді штатів спостерігався більш високий рівень коронавірусної інфекції протягом весняного сезону (березень-травень 2020 року).

Також автори вказують, що раніше було встановлено зв'язок між цвітінням рослин і поширенням грипу.

Було встановлено, що більш численна юрба "захоплює" повітряний потік, який починає циркулювати всередині неї.