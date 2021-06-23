У Білорусі офіційно зафіксували штам "Дельта Плюс"

У сусідній з Україною Білорусі вперше офіційно підтвердили випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта", який вперше був зафіксований в Індії і зараз активно поширюється по світу, повідомляє Depo.ua.

Аналіз узятих в червні у пацієнтів проб показав, що в Мінську 10 зразків мали набір мутацій, характерних для "індійського" варіанту ( "Дельта", В.1.617.2).

Відомство нагадує, що перший відомий зразок цього варіанту був виявлений в Індії восени минулого року.

У МОЗ Білорусі додали, що поява нових генетичних ліній SARS-CoV-2 є природним процесом еволюції вірусу, однак є підстави припускати, що "індійський" варіант може більш ефективно поширюватися в порівнянні зі "старими" штамами COVID-19.

Мутації шиповидного білка призводять до того, що вірус краще прикріплюється до рецептора клітини і краще проникає в неї. При цьому поки немає даних про те, що цей варіант викликає більш серйозне захворювання.