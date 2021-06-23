Чай для схуднення: чи допоможе скинути вагу

У гонитві за ідеальною фігурою багато дівчат вдаються до використання різних "нетрадиційних" методів, типу "чарівних" чаїв для схуднення. Але чи допомагають вони, повідомляє Телеграф.

Дієтолог Світлана Фус розвіяти цей популярний міф на своїй сторінці в Інстаграм. Вона зазначає, що в основному в складі чаїв для схуднення містяться речовини, що викликають сечогінний і послаблювальний ефект. І зниження ваги дійсно можна побачити. Однак виводиться при цьому рідина, а не жир. А це не дуже добре для організму.

При використанні чаю для схуднення виводиться рідина, яку організм і так не отримує в адекватній кількості та намагається затримувати для своїх потреб. Один з негативних ефектів - порушення балансу важливих для життя мікроелементів - калію, натрію, кальцію, магнію, які забезпечують велику кількість різних хімічних реакцій в організмі.

Крім того, на компоненти таких чаїв може бути алергічна реакція. ⁣⁣⠀