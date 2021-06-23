Біткоїн та Ethereum втратили чверть вартості. Але нове зростання - лише питання часу

Криптовалюти дешевшають. Тенденція зниження цін зберігається і носить масовий характер. За минулий тиждень Bitcoin втратив близько 22%, а Ethereum – 28,5%. На початку тижня курс біткоїна падав до 31,4 тис. доларів, а "ефіру" – до 1860 доларів. Найближчим часом ринок навряд чи повернеться до бурхливого зростання, але чергове підвищення вартості криптовалют – лише питання часу, повідомляє Сегодня.

Про це сайту "Сьогодні" розповів головний стратег з криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

"Ринки знаходяться під впливом ризиків, а не можливостей. Першим і основним проблемним питанням є регулювання по всьому світу, по-друге – грає сезонний фактор, по-третє – хеджфонди, інвестори зараз знаходяться в стані невизначеності через наростаючий інфляційний тиск. Немає чіткого розуміння руху цін по захисним золоту і долару США, немає визначеності в здатності фондового ринку США рухатися і далі в бік зростання, ціни на товарно-сировинному ринку високі" , – пояснив ситуацію Ковальчук.

Він вважає, що якщо біткоїн досягне позначки в 27 тис. доларів, курс повернеться до зростання.

"Це є цільовою точкою зниження ціни і, можливо, стане технічною підтримкою для відкату ціни назад. Polkadot, Ethereum Cardano, XRP, Dogecoin та інші також будуть поступово дешевшати. Шукати важливі рівні для покупки цих активів будемо не раніше, ніж в липні. Поки що крипторинку потрібно дати час на зниження перед новим набором позицій" , – вважає експерт.

При цьому Ковальчук впевнений, що зростання вартості криптовалют – просто питання часу.

"Чим сильніше і жорсткіше регулювання по всьому світу (регулювання крипторинку, фінансових активів в цілому, форекс-компаній тощо), тим більшим попитом будуть користуватися можливі шляхи виведення коштів з країни. Криптовалюта поки що в лідерах серед таких інструментів" , – пояснив фахівець.

За даними CoinDesk, вранці 23 червня біткоїн вже трохи виріс і торгується на рівні 33,9 тис. доларів за монету. Капіталізація ринку криптовалют становить 635,8 млрд доларів.

Курс біткоіни 23 червня

Нагадаємо, Україна увірвалася в ТОП-10 країн – лідерів по прибутку від біткоїна. Міністерство цифрової трансформації побачило в цьому привід прискорити легалізацію криптовалют в нашій країні. Наразі законопроєкт про віртуальні активи, який вносить відповідні зміни до Податкового кодексу, прийнятий тільки в першому читанні.

Втім, дозволити собі покупку біткоїна в Україні можуть лише одиниці. Про те, який в країні прожитковий мінімум, як він виросте і що це змінить, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":