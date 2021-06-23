У Польщі пройшла буря: вулиці залиті, дерева повалені (фото)

Уже кілька днів у Польщі встановилася дощова погода, пронісся шторм, який повалив дерева, затопив вулиці й пошкодив об'єкти інфраструктури. Кадрами події діляться місцеві ЗМІ.

Згідно з підрахунками, тільки за вчорашній день пожежники й рятувальники виїжджали на виклики близько 2600 разів. В основному їх завдання полягали в відкачуванні води з будинків та об'єктів, а також видаленні зламаних дерев і гілок.

Найбільше через негоду постраждали області Великої Польщі – там рятувальникам телефонували приблизно 1300 разів. У Малій Польщі за допомогою зверталися 500 разів, в Мазовії – 300, в Лодзинському воєводстві – 140.

Крім того, шторм залишив без електрики близько 23 тисяч споживачів, відзначили в Центрі державної безпеки республіки.

Fatalnie wygląda sytuacja po burzy w #Poznan . To dojazd z al. Niepodległości do ul. Armii Poznań. Zalane tez skrzyżowanie Baraniaka z Katowicką. Woda zalała tez halę odlotów na @poz_airport . Strażacy w #Wielkopolska odebr. już kilkaset zgłoszeń, wciąż napływają kolejne @ RMF24pl pic.twitter.com/hJEJfvwYjz - Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) June 22, 2021

Фото: Jakub Kaczmarczyk / PAP

Фото: Jakub Kaczmarczyk / PAP

Сьогодні, 23 червня, опади в Польщі очікуються переважно в східній і південно-східній частинах – на кордоні з Україною та Словаччиною.