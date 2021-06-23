Ексзаступник голови правління Укрнафти став радником Вітренка

Радником голови НАК "Нафтогаз України" з питань видобутку призначено Маврикія Калугіна, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Калугін із початку 2016-го по березень 2021 року працював заступником голови правління, виконавчим віцепрезидентом з видобутку та переробки ПАТ "Укрнафта". Також обіймав керівні посади в Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil & Gas. Освіту здобув в Університеті Айдахо. Громадянин США.

Загалом має двадцятирічний досвід роботи в нафтогазовій галузі, володіє значними компетенціями у сфері управління видобувними та сервісними компаніями, розробці нових родовищ і оптимізації виробництва.

"Стабілізація і нарощування видобутку газу - одне з ключових завдань "Нафтогазу". Сподіваюся, мій досвід і зусилля допоможуть досягти цієї важливої для компанії та країни мети. Радий приєднатися до команди", - наводяться в повідомленні слова Калугіна.

У "Нафтогазі" зазначають, що запропоновані Калугіним нові підходи допомогли "Укрнафті" стабілізувати видобуток вуглеводнів, попри невеликі обсяги інвестиційної програми.