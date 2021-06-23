Рецепти домашніх лимонадів, які швидко вгамують спрагу

Рецепти домашніх лимонадів, які швидко вгамують спрагу

Їхній час настав. Час освіжальних домашніх напоїв, в які ви знаєте, що додано. Це важливо. Любите неповторний смак лимона – беріть цього цитрусового більше. Але в такі напої можна додати полуницю або ожину, апельсин або імбир. Домашні лимонади прекрасно вгамовують спрагу, як і корисні холодні супи, повідомляє Сегодня.

Домашній лимонад

Інгредієнти

  • 4 лимони
  • 4 лайми
  • 3 апельсини
  • 600 г цукру
  • 3,5 л води

Спосіб приготування

  1. Цитрусові помити, очистити від шкірки і нарізати кружальцями.
  2. Проварити фрукти з водою і цукром – потрібно спершу довести до кипіння, а потім дати постояти на вогні ще 5 хвилин.
  3. Зняти з плити і дати охолонути, після чого поставити в холодильник.
  4. Подавати разом з льодом і шматочками цитрусових.
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Ожинний лимонад з м'ятою

Інгредієнти

  • 400 г ожини
  • 120-150 г цукру
  • 2 лимони
  • Жменю листя м'яти (приблизно 5 гілочок)
  • 150 мл води для сиропу

Для подачі

  • Мінеральна вода
  • Лід
  • Ожина та лимон

Спосіб приготування

  1. Ожину помити і подрібнити блендером.
  2. Процідити через сито в каструлю. Туди ж помістити цедру одного лимона, з двох лимонів вичавити сік.
  3. Додати цукор і воду. Все перемішати і варити на повільному вогні близько 20 хвилин. У процесі можна регулювати смак додаванням більшої кількості цукру або лимона.
  4. Отриманий концентрат пропустити через сито і охолодити.

Апельсиновий лимонад

Інгредієнти

  • 1 чашка лимонного фрешу
  • 3 чашки води
  • 1/2 чашки цукру
  • 2 чашки апельсинового фрешу
  • 4 скибочки апельсина
  • 4 скибочки лимона
  • Кубики льоду

Спосіб приготування

  1. У великому глечику з'єднайте лимонний сік, воду і цукор. Перемішайте добре, щоб цукор розчинився.
  2. Вичавіть апельсиновий сік і влийте його в глечик. Добре перемішайте і остудіть.
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Лимонад з лаймом і м'ятою

Інгредієнти

  • 3 лимони
  • 1 лайм
  • 5-6 ст. л. цукрової пудри
  • Свіжа м'ята – пучок
  • Питна вода
  • Лід

Спосіб приготування

  1. Налийте в глечик проціджений сік лимонів і сік лайма. Додайте дрібно натерту цитрусову цедру, цукрову пудру і половину м'яти.
  2. Трохи потовчіть гілочки м'яти, щоб вони пустили сік, і добре розмішайте суміш, доки цукрова пудра не розчиниться.
  3. Додайте велику кількість льоду і приблизно літр питної води, а також решту м'яти.
  4. Подавайте на стіл у склянках з трубочками.

Полуничний лимонад

Інгредієнти

  • 100 г свіжої полуниці
  • 2 лимони
  • 1 склянка води
  • 1-2 ст. л. цукру або за смаком
  • 3 кубики льоду

Спосіб приготування

  1. Лимони обшпарте окропом і зріжте шкірку, видаляючи білу м'якоть під нею (інакше ваш лимонад отримає неприємну гіркоту).
  2. Залийте цедру водою, додайте цукор і доведіть до кипіння. Дайте сиропу настоятися 3 години.
  3. З лимонів вичавте сік. Полуницю подрібніть у блендері.
  4. З'єднайте лимонад і ягідне пюре, додайте лід і швидко подавайте.
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Імбирний лимонад класичний

Інгредієнти

  • Лимон – 1 шт.
  • Свіжий імбир – 3-4 см
  • М'ята – листочки з декількох гілочок
  • Мед або цукор – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Імбир очистити від шкірки і нарізати тонкою соломкою. З лимона зняти цедру.
  2. Покласти все це в глечик і залити трохи остиглим окропом. М'яту покласти зверху в глечик, дати трохи настоятися.
  3. Коли лимонад охолоне до кімнатної температури, вичавити в нього сік з лимона, долити доверху водою, додати мед і відправити в холодильник на ніч. М'яту перед цим бажано вийняти.

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