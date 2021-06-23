Юлія Саніна показала модний грайливий образ

Юлія Саніна славиться оригінальними образами на концертах. Знаменитість вважається іконою українського епатажу, оскільки кожен її вихід на сцену супроводжується новим сміливим перевтіленням, повідомляє 24 Канал.

На своїй особистій сторінці в інстаграмі Юлія Саніна опублікувала грайливий образ. Артистка зуміла вчергове здивувати своїх фанатів цікавим аутфітом.

Вона приміряла чорний топ, який довершила золотистим костюмом. Такий незвичний образ доповнили численні золотисті ланцюжки на шиї, браслети, перстень та сережки-кільця. На голові артистки зроблено багато пучків з косичок. Таку зачіску Юлія назвала у своєму інстаграмі "Їжачок".

Ориганільний аутфіт Юлії Саніної / Фото з інстаграму