Україна "спровокувала кризу на Донбасі" перед самітом НАТО, – Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на Московській конференції з міжнародної безпеки заявив, що Україна "спровокувала чергову кризу на Донбасі" напередодні брюссельського саміту НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шойгу вважає, що деякі європейські країни зацікавлені в ескалації конфлікту з Росією. За його словами, в Європі стійко закріпилася тенденція до посилення військового протистояння.

"Північноатлантичний блок нарощує кількість угруповань високого ступеня готовності, відпрацьовує маршрути оперативного перекидання військ до кордонів Союзної держави Росії та Білорусі", – підкреслив він.

Шойгу додав, що характерним прикладом є вчення Defender-Europe, в ході яких відпрацьовувалися наступальні операції на східному фланзі Альянсу.

Також російський міністр вважає "вибухонебезпечною" ситуацію в Європі.

"В цілому ситуація в Європі вибухонебезпечна, що вимагає прийняття конкретних кроків щодо її деескалації. Ряд заходів був запропонований російською стороною. Наприклад, мова йшла про відведення районів навчань від лінії зіткнення", – сказав він.

Крім того, Шойгу відзначив, що ситуація у сфері безпеки в Європі багато в чому залежить від позиції США.

"В якому напрямку буде розвиватися ситуація в Європі, в тому числі в галузі контролю озброєнь, багато в чому залежить від США", – сказав він, зазначивши, що підсумки недавньої зустрічі в Женеві президентів Росії та Сполучених Штатів підтвердили актуальність відновлення стратегічного діалогу.

За словами Шойгу, ще одна пропозиція міститься в заяві РФ щодо мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності в Європі.