На Сумщині прикордонник вимагав 10 тисяч євро за перетин кордону

Правоохоронці Сумкої області заявили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди оперативному співробітнику прикордонного загону та його посереднику, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За даними слідства, правоохоронець вимагав від громадянина України 10 тис. євро за незаконне переправлення через державний кордон України до Російської Федерації. Гроші повинні були бути передані через посередника", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що обидва підозрюваних були затримані під час передачі обумовленої суми коштів. Тепер їм обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.