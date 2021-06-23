У Білорусі "знайшли" докази того, що США готували державний переворот

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що його відомство знайшло неспростовні докази причетності державних структур США до підготовки перевороту в республіці, повідомляє Страна.ua.

Крім того, Хренін під час виступу на Московській міжнародній конференції назвав свою країну "плацдармом в боротьбі за багатства Росії".

17 квітня президент Білорусі Лукашенко заявив, що білоруські спецслужби затримали членів групи, яким було поставлено завдання викрасти його дітей і організувати вбивство самого Лукашенка. За його словами, замах було санкціоновано владою США.

У ЗМІ республіки в замаху звинуватили радника президента США Майкла Карпентера.

У російській ФСБ заявили, що мова йшла не тільки про вбивство Лукашенка, а й підготовку державного перевороту в Білорусі на 9 травня. При цьому сам Лукашенко заявив, що замах на нього було організовано на рівні вищого політичного керівництва США, а завдання було поставлено американськими спецслужбами.