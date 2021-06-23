В ОП відреагували на слова Путіна про "організацію Майдану" США

Колишній президент України Віктор Янукович втік до Росії під час подій Революції гідності у 2014 році не від конкретних лідерів тодішньої опозиції, не від міфічного впливу Держдепу США, а від народного гніву.﻿ Про це йдеться у коментарі радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка щодо слів президента РФ Володимира Путіна про події 2013-2014 років, повідомляє УНИАН.

"Було б наївним очікувати від керівництва РФ визнання, що кожен народ має право на повноцінний протест проти антидержавних дій тих, хто займає найвищі державні посади. Але факти дуже чіткі. І беззаперечні. (Колишній президент України – ред.) Янукович у 2014 році втік до Росії не від конкретних лідерів тодішньої опозиції, не від міфічного впливу Держдепу США, а від народного гніву" , - заявив він.

Як зазначив Подоляк, Янукович боявся, що люди йому не пробачать намагання "зламати" мрію українців про приєднання нашої держави до спільноти європейських народів.

"Чому Янукович намагався зламати цю мрію? Тому що був ультиматум від Росії у стилі "або-або" – або Захід, або Росія" . – підкреслив він.

В Офісі президента переконані, що якби керівництво Росії не намагалась тримати під контролем Україну та інші сусідні держави та не виставляло ультиматумів, події 2013 року могли б розвиватися інакше.

"Якби Янукович хоча б спробував вийти з тодішньої кризи за допомогою політичних інструментів – наприклад, проведенням дострокових виборів, то могло б і не бути тих жорстких подій, які відбулися у січні та лютому 2014 року. Але все це вже немає сенсу обговорювати - бо свій революційний вибір суспільство тоді абсолютно правильно зробило" , - наголосив радник керівника ОП.

На його переконання, немає такої сили у сучасному інформаційному світі, яка могла би "затерти" ці факти – очевидні для всіх в Україні.

"Тим більше керівництву Росії не вдасться нав'язати Європі неправдиве трактування захоплення Криму та розпалювання війни на Донбасі" , - додав Подоляк.

Він вказав на дуже показову заяву голови Комітету у закордонних справах Бундестагу, члена президії "Християнсько-демократичного союзу" Норберта Рьоттгена.

"Навряд чи це можна вважати прямою відповіддю на заяву пана Путіна в опублікованому сьогодні тексті у Die Zeit. Але дуже показово: "Ми все ж повинні бути реалістичними. Росія позбавляє своїх західних сусідів права на вільне самовизначення, і це – корінь проблеми", – зазначив Норберт Рьоттген" , - сказав Подоляк.

На його переконання, якщо про це так відкрито кажуть у Німеччині, то це означає, що дезінформаційні наративи керівництва Росії вже точно не спрацюють.

Нагадаємо, 22 червня Путін у статті, яку опублікувала німецька газета Die Zeit, вкотре назвав Революцію гідності в Україні "державним переворотом" та вкотре звинуватив США в його "організації".