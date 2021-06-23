У РФ назвали загрози світовій безпеці
Президент Росії Володимир Путін назвав серед наявних загроз в світі ризики поширення зброї масового знищення, міжнародний кримінал, кіберзлочинність та тероризм, повідомляє Кореспондент.
"Серйозне занепокоєння викликають регіональні збройні конфлікти, ризики розповзання зброї масового знищення, активність транскордонних кримінальних угруповань, наркобізнесу і кіберзлочинців. Особливу загрозу як і раніше несе міжнародний тероризм", - заявив Путін.
За його словами, Росію
"не може не турбувати безперервне нарощування військових потенціалів і інфраструктури НАТО поблизу російських кордонів, як і те, що альянс відмовляється конструктивно розглянути наші пропозиції щодо деескалації напруженості і зниження ризику непередбачених інцидентів".
"Сподіваємося, що здоровий глузд і бажання розвивати з нами конструктивні відносини зрештою візьмуть гору", - додав російський лідер.
Путін запевнив, що Росія буде сприяти зміцненню миру і стабільності на континенті.
"Росія ніколи не забуває про відповідальність, яку вона несе за безпеку і процвітання сусідніх країн, з якими нас зближують нерозривні історичні, культурні, людські зв'язки", - сказав він.
Президент РФ запевнив, що влада країни
"має намір і далі сприяти деескалації регіональних конфліктів, зміцненню миру і стабільності на нашому спільному континенті".