ПриватБанк підвищив комісію за оплату послуг

ПриватБанк підвищив комісії на оплату послуг і товарів через Приват24: замість 1 грн доведеться платити 0,5% від суми. Зараз таке нововведення запровадили в Донецькій, Київській, Луганській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, а до кінця року поширять по всій країні, повідомляє Обозреватель.

"Минулий тариф був, можна сказати, акційним. Ми будемо стежити за ситуацією на ринку. Наше завдання, щоб тариф був конкурентоспроможним і доступним для клієнтів. Поступово, до кінця року, новий тариф пошириться по всій країні" , – розповів прессекретар ПриватБанку Олег Серга.

Також він зазначив: йдеться про комісію не за перекази, а за оплату товарів і послуг бізнесу за допомогою Приват24. Тобто якщо ви хочете перевести гроші зі своєї картки на іншу картку фізичної особи, нові правила вас не зачеплять.

Відзначимо, з 1 червня "Приват" також скасував нарахування відсотків на залишок власних коштів на картці "Універсальна" (ставка була на рівні 4%). Замість цього в банку запропонували використовувати депозитні програми.

У випадку з переказами, залежно від суми, як каже Серга, нова комісія може виявитися навіть більш вигідною. Загалом більшість банків уже перейшла на комісію у відсотках від суми платежу, залишати фіксований платіж банку невигідно.