Оновлений Duster показали у Європі

Компанія Dacia, що входить у багатонаціональний альянс Renault-Nissan, представила оновлену версію популярного кросовера Duster. Новинка отримала іншу світлотехніку та ряд змін у салоні, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба виробника. У компанії Dacia великі плани. У найближчі кілька років будуть проведені зміни айдентики, а шанувальників марки чекають нові цікаві моделі. А поки у надрах КБ йдуть роботи зі створення перспективних зразків, настав час оновити бестселер Duster, актуальне покоління якого випускається з 2017 року.

Автомобіль отримав нову світлотехніку та облицювання радіатора. Джерело: Dacia

Dacia Duster. Джерело: Dacia

Зовні автомобіль майже не змінився за винятком світлотехніки, яка зберегла форму, але отримала іншу "начинку". Також змінився малюнок облицювання радіатора, задній спойлер та колісні диски. У салоні з'явилася нова інфо-розважальна система з більшим 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, який прийшов на зміну 6-дюймовому.

У салоні з'явилася нова інфо-розважальна система з більшим 8-дюймовим сенсорним дисплеєм. Джерело: Dacia

У функціонал мультимедіа увійшли Apple CarPlay, Android Auto та Wi-Fi, а для підключення гаджетів передбачено 4 порти USB. Між передніми кріслами встановили місткий підлокітник з глибоким відділенням для різних дрібниць. Крім того, змінена форма підголівників, а також з'явилися нові матеріали та кольори оздоблення.

Для моделі буде доступний широкий асортимент силових агрегатів. Джерело: Dacia

Для моделі будуть доступні турбодизель dCi 115 з моно- або повним приводом та 6-ступінчастою "механікою", а також кілька бензинових моторів. Версії TCe 90 2WD, TCe 130 2WD та TCe 150 4WD працюють у парі з 6-ступіневою "механікою", а для найбільш потужної модифікації TCe 150 2WD пропонується 6-ступінева роботизована КП EDC. Крім того, покупці зможу придбати бі-паливний варіант з фірмовим ГБО ECO-G 100. Ця версія йде з монопріводом та 6-ступіневою МКП. Новинка буде запропонована у трьох комплектаціях.

Покупці зможу придбати бі-паливний варіант з фірмовим ГБО. Джерело: Dacia

Прийом замовлень на новинку у Європі стартує 5 липня. Вартість базової версії починається з позначки 14490 євро, а за топ-версію з повним приводом просять 22900 євро. До європейських дилерів оновлений Duster прибуде до кінця літа.

До європейських дилерів оновлений Duster прибуде до кінця літа. Джерело: Dacia

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , німецькі тюнери побудували ефектний всюдихід на базі Dacia Duster для реального бездоріжжя.