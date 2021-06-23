Оновлений Duster показали у Європі

Оновлений Duster показали у Європі

Компанія Dacia, що входить у багатонаціональний альянс Renault-Nissan, представила оновлену версію популярного кросовера Duster. Новинка отримала іншу світлотехніку та ряд змін у салоні, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба виробника. У компанії Dacia великі плани. У найближчі кілька років будуть проведені зміни айдентики, а шанувальників марки чекають нові цікаві моделі. А поки у надрах КБ йдуть роботи зі створення перспективних зразків, настав час оновити бестселер Duster, актуальне покоління якого випускається з 2017 року.

Автомобіль отримав нову світлотехніку та облицювання радіатора
Автомобіль отримав нову світлотехніку та облицювання радіатора. Джерело: Dacia
Dacia Duster
Dacia Duster. Джерело: Dacia

Зовні автомобіль майже не змінився за винятком світлотехніки, яка зберегла форму, але отримала іншу "начинку". Також змінився малюнок облицювання радіатора, задній спойлер та колісні диски. У салоні з'явилася нова інфо-розважальна система з більшим 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, який прийшов на зміну 6-дюймовому.

У салоні з'явилася нова інфо-розважальна система з більшим 8-дюймовим сенсорним дисплеєм
У салоні з'явилася нова інфо-розважальна система з більшим 8-дюймовим сенсорним дисплеєм. Джерело: Dacia

У функціонал мультимедіа увійшли Apple CarPlay, Android Auto та Wi-Fi, а для підключення гаджетів передбачено 4 порти USB. Між передніми кріслами встановили місткий підлокітник з глибоким відділенням для різних дрібниць. Крім того, змінена форма підголівників, а також з'явилися нові матеріали та кольори оздоблення.

Для моделі буде доступний широкий асортимент силових агрегатів
Для моделі буде доступний широкий асортимент силових агрегатів. Джерело: Dacia

Для моделі будуть доступні турбодизель dCi 115 з моно- або повним приводом та 6-ступінчастою "механікою", а також кілька бензинових моторів. Версії TCe 90 2WD, TCe 130 2WD та TCe 150 4WD працюють у парі з 6-ступіневою "механікою", а для найбільш потужної модифікації TCe 150 2WD пропонується 6-ступінева роботизована КП EDC. Крім того, покупці зможу придбати бі-паливний варіант з фірмовим ГБО ECO-G 100. Ця версія йде з монопріводом та 6-ступіневою МКП. Новинка буде запропонована у трьох комплектаціях.

Покупці зможу придбати бі-паливний варіант з фірмовим ГБО
Покупці зможу придбати бі-паливний варіант з фірмовим ГБО. Джерело: Dacia

Прийом замовлень на новинку у Європі стартує 5 липня. Вартість базової версії починається з позначки 14490 євро, а за топ-версію з повним приводом просять 22900 євро. До європейських дилерів оновлений Duster прибуде до кінця літа.

До європейських дилерів оновлений Duster прибуде до кінця літа
До європейських дилерів оновлений Duster прибуде до кінця літа. Джерело: Dacia

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , німецькі тюнери побудували ефектний всюдихід на базі Dacia Duster для реального бездоріжжя.

Новини

analytics