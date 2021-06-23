Українські, британські та американські спецназівці провели спільне тренування

Сили спеціальних операцій України, Великої Британії та США провели спільне тренування на британському есмінці "Defender" Королівського Військово-морського флоту Великобританії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зведена абордажна група спеціальних операцій (з української сторони - 73-ий морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антона Головатого) провели спільне тренування, де відпрацювали абордажні дії на британському есмінці "Defender", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що абордажні дії полягають в несподіваному для противника захопленні судна. Також абордажні дії використовуються для звільнення кораблів від піратів.