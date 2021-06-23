У Криму після потопу селище завалило камінням (фото)

Селище Ай-Василь в анексованій Росією Ялті опинилося під грудами сміття й каміння, принесених потоками води через сильні зливи. ﻿Знімки опублікувало видання Crimean Tatars, повідомляє Ділова столиця.

Повідомляється, що кілька будинків на вулиці Джафера Сейдаметова майже повністю пішли під воду.

"Деякі сімʼї опинилися без даху над головою, втратили все майно і навіть документи", — пише джерело.

Крім того, через 4 дні після аномальних опадів вода продовжує нестися бурхливим потоком, підтоплюючи житла.

Вранці 18 червня в результаті підтоплення вулиць через сильні зливи в Ялті призупинили рух всіх тролейбусів і автобусів за двома маршрутами. Також місто відключили від водопостачання через підвищену каламутність води внаслідок сильних дощів. У Ялті було знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі, внаслідок чого 2700 осіб залишилися без електропостачання.