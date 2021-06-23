У Криму після потопу селище завалило камінням (фото)

Селище Ай-Василь в анексованій Росією Ялті опинилося під грудами сміття й каміння, принесених потоками води через сильні зливи. ﻿Знімки опублікувало видання Crimean Tatars, повідомляє Ділова столиця.

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Повідомляється, що кілька будинків на вулиці Джафера Сейдаметова майже повністю пішли під воду.

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"Деякі сімʼї опинилися без даху над головою, втратили все майно і навіть документи", — пише джерело.
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Крім того, через 4 дні після аномальних опадів вода продовжує нестися бурхливим потоком, підтоплюючи житла.

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Вранці 18 червня в результаті підтоплення вулиць через сильні зливи в Ялті призупинили рух всіх тролейбусів і автобусів за двома маршрутами. Також місто відключили від водопостачання через підвищену каламутність води внаслідок сильних дощів. У Ялті було знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі, внаслідок чого 2700 осіб залишилися без електропостачання.

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